10 लाख की लागत से लगाए सोलर प्लांट से चल रही आटा चक्की
10 लाख की लागत से लगाए सोलर प्लांट से चल रही आटा चक्की10 लाख की लागत से लगाए सोलर प्लांट से चल रही आटा चक्की10 लाख की लागत से लगाए सोलर प्लांट से चल र
परबत्ता । एक प्रतिनिधि प्रखंड के कुल्हड़िया पंचायत स्थित सलारपुर चौक पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ उठाकर व्यवसायी अपने कारोबार को सौर ऊर्जा से जोड़कर मिसाल पेश की है। सलारपुर निवासी मिथिलेश कुमार ने करीब 10 लाख रुपये की लागत से दुकान की छत पर सोलर पैनल लगवाया है। सोलर ऊर्जा से अब उनकी आटा चक्की और तेल पेराई का काम संचालित हो रहा है। इधर उन्होंने बताया छत पर कुल 48 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनसे करीब 30 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। इस सोलर प्लांट के लिए उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत करीब 3.50 लाख रुपये की सब्सिडी मिलने की उम्मीद है।
सौर ऊर्जा से बिजली की लागत में कमी आने के बाद वे स्थानीय लोगों से महज एक रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं की पिसाई कर रहे हैं। सोलर पैनल की फीटिंग कंपनी के तकनीकी कर्मियों द्वारा दुकान की छत पर विधिवत तरीके से की गई है। कंपनी की ओर से सोलर पैनल पर 30 वर्ष की गारंटी भी दी जा रही है। इधर उन्होंने बताया की सलारपुर चौक पर आटा चक्की, तेल पेराई के साथ-साथ राशन की दुकान भी संचालित करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना व्यवसाय और घरेलू उपयोग, दोनों के लिए काफी लाभदायक है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली के खर्च में काफी बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि अधिक से अधिक लोग इस तरह सौर ऊर्जा का उपयोग करें तो बिजली पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ कारोबार की लागत भी घटाई जा सकती है। सौर ऊर्जा से संचालित आटा चक्की को देखने के लिए आसपास के लोग भी पहुंच रहे हैं।
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