व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की संकल्प बैठक में 21 सूत्रीय प्रस्ताव पारित,
शामली के सेंट आरसी स्कूल में व्यापारी सुरक्षा फोरम की संकल्प बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को लेकर 21 सूत्रीय संकल्प पत्र स्वीकार किया गया। इसमें व्यापार को बढ़ावा, युवाओं की भागीदारी, डिजिटल सुरक्षा और कारोबारी उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष शामिल है।
शामली। शहर के सेंट आरसी स्कूल में रविवार को व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की संकल्प बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संस्थान के ट्रस्टीगण, पदाधिकारियों एवं विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों ने भाग लिया। इस दौरान व्यापारियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को लेकर 21 सूत्रीय राष्ट्रीय एवं व्यापारिक संकल्प पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बैठक में खुर्जा, मुरादाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद एवं शामली सहित कई जनपदों से पहुंचे दर्जनों प्रतिनिधियों ने संगठन को मजबूत बनाने और राष्ट्रहित को सर्वाेपरि रखते हुए कार्य करने का संकल्प लिया। संकल्प पत्र में व्यापारियों की सुरक्षा एवं स्वाभिमान की रक्षा, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, व्यापारी समाज में एकता एवं अनुशासन बढ़ाने, युवा इकाई और मातृशक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने, सदस्यता अभियान चलाने तथा डिजिटल माध्यमों से व्यापारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने सहित विभिन्न बिंदुओं को शामिल किया गया।बैठक
में ऑनलाइन व्यापार में समान प्रतिस्पर्धा, व्यापारियों को सस्ता ऋण सुविधा, कारोबारी क्रेडिट कार्ड, डिजिटल सुरक्षा, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने, पंजीकृत व्यापार को प्रोत्साहित करने, मिलावट एवं भ्रष्टाचार के विरोध, उपभोक्ता हितों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा और व्यापारी उत्पीड़न के खिलाफ संवैधानिक संघर्ष करने का भी निर्णय लिया गया। उन्होने प्रदेश सरकार के कार्यो को भी सराहा। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री प्रदीप विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक अशोक गोयल, राष्ट्रीय महासचिव सच्चिदानंद शर्मा, जितेंद्र सिंगल, विनोद पहलवान, विजय कुमार गर्ग, नरेश धीमान, विश्वदीप गोयल, दिनेश जिंदल, राहुल राठी, अविनाश तायल, नीतू अग्रवाल, संजीव अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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