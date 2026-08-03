Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की संकल्प बैठक में 21 सूत्रीय प्रस्ताव पारित,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

शामली के सेंट आरसी स्कूल में व्यापारी सुरक्षा फोरम की संकल्प बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को लेकर 21 सूत्रीय संकल्प पत्र स्वीकार किया गया। इसमें व्यापार को बढ़ावा, युवाओं की भागीदारी, डिजिटल सुरक्षा और कारोबारी उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष शामिल है।

व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की संकल्प बैठक में 21 सूत्रीय प्रस्ताव पारित,

शामली। शहर के सेंट आरसी स्कूल में रविवार को व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की संकल्प बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संस्थान के ट्रस्टीगण, पदाधिकारियों एवं विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों ने भाग लिया। इस दौरान व्यापारियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को लेकर 21 सूत्रीय राष्ट्रीय एवं व्यापारिक संकल्प पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बैठक में खुर्जा, मुरादाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद एवं शामली सहित कई जनपदों से पहुंचे दर्जनों प्रतिनिधियों ने संगठन को मजबूत बनाने और राष्ट्रहित को सर्वाेपरि रखते हुए कार्य करने का संकल्प लिया। संकल्प पत्र में व्यापारियों की सुरक्षा एवं स्वाभिमान की रक्षा, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, व्यापारी समाज में एकता एवं अनुशासन बढ़ाने, युवा इकाई और मातृशक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने, सदस्यता अभियान चलाने तथा डिजिटल माध्यमों से व्यापारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने सहित विभिन्न बिंदुओं को शामिल किया गया।बैठक

ये भी पढ़ें:Balia News: बैठक में संगठन की मजबूती और व्यापारी एकता पर बल

में ऑनलाइन व्यापार में समान प्रतिस्पर्धा, व्यापारियों को सस्ता ऋण सुविधा, कारोबारी क्रेडिट कार्ड, डिजिटल सुरक्षा, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने, पंजीकृत व्यापार को प्रोत्साहित करने, मिलावट एवं भ्रष्टाचार के विरोध, उपभोक्ता हितों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा और व्यापारी उत्पीड़न के खिलाफ संवैधानिक संघर्ष करने का भी निर्णय लिया गया। उन्होने प्रदेश सरकार के कार्यो को भी सराहा। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री प्रदीप विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक अशोक गोयल, राष्ट्रीय महासचिव सच्चिदानंद शर्मा, जितेंद्र सिंगल, विनोद पहलवान, विजय कुमार गर्ग, नरेश धीमान, विश्वदीप गोयल, दिनेश जिंदल, राहुल राठी, अविनाश तायल, नीतू अग्रवाल, संजीव अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।