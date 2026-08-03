व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की संकल्प बैठक में 21 सूत्रीय प्रस्ताव पारित,

शामली। शहर के सेंट आरसी स्कूल में रविवार को व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की संकल्प बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संस्थान के ट्रस्टीगण, पदाधिकारियों एवं विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों ने भाग लिया। इस दौरान व्यापारियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को लेकर 21 सूत्रीय राष्ट्रीय एवं व्यापारिक संकल्प पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बैठक में खुर्जा, मुरादाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद एवं शामली सहित कई जनपदों से पहुंचे दर्जनों प्रतिनिधियों ने संगठन को मजबूत बनाने और राष्ट्रहित को सर्वाेपरि रखते हुए कार्य करने का संकल्प लिया। संकल्प पत्र में व्यापारियों की सुरक्षा एवं स्वाभिमान की रक्षा, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, व्यापारी समाज में एकता एवं अनुशासन बढ़ाने, युवा इकाई और मातृशक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने, सदस्यता अभियान चलाने तथा डिजिटल माध्यमों से व्यापारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने सहित विभिन्न बिंदुओं को शामिल किया गया।बैठक