बस हादसा: पश्चिम बंगाल में यात्रियों से भरी बस तालाब में गिरी, 7 की मौत

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांग में शनिवार को कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया। मुर्शिदाबाद के आमतल्ला बेलडांगा सड़कमार्ग पर कोहरे के कारण यात्रियों से भरी हुई एक बस तलाब में जा गिरी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत और 20 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। तलाब में बस के गिरने के बाद आस-पास के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिलहाल गंभीर रुप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुंचती, उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने तलाब से लोगों को निकालना शुरू कर दिया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बस की खिड़की और दरवाजे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। अनुमान लगाया जा रहा है कि, मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

