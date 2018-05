हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में खाई में गिरी बस, 7 की मौत, कई जख्मी

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सनौरा क्षेत्र में अनियंत्रित बस खाई में गिर गई। हादसे में सात लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में दो महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। खबरों के मुताबिक हादसा सुबह करीब नौ बजे हुआ।

हादसे में तकरीबन 15 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में करीब 25-30 लोग सवार थे। बस मनवा से धम्मला-सोलन जा रही थी। मौके पर बचाव कार्य जारी है।

Six people died and several injured after a private bus fell into deep gorge near Sanora in Sirmaur district . Police says, 'Rescue operation underway'. #HimachalPradesh pic.twitter.com/lMJIR49EwT