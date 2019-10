सऊदी अरब में सड़क हादसे में 35 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में एक बस दुर्घटना में 35 लोगों की मौत पर बृहस्पतिवार को शोक जताया। पश्चिमी सऊदी अरब में बुधवार को एक बस और अन्य भारी वाहन की टक्कर में 35 लोग मारे गये और चार अन्य घायल हो गये। मरने वालों में एशियाई और अरब के नागरिक भी शामिल थे।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ''सऊदी अरब में मक्का के पास बस दुर्घटना की खबर से दुखी हूं। हादसे में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों की जल्द सलामती की दुआ करता हूं।

Anguished by the news of a bus crash near Mecca in Saudi Arabia. Condolences to the families of those who lost their lives. Praying for a quick recovery of the injured.