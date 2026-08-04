दो रोडवेज बसें आपस में टकराईं
बांदा के जसपुरा कस्बे में मंगलवार को दो रोडवेज बसें टकरा गईं। हमीरपुर डिपो की बस ने बांदा डिपो की बस को पीछे से टक्कर मारी, जिससे कई यात्री और कंडक्टर चोटिल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। पुलिस जांच कर रही है और यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा।
बांदा। जसपुरा कस्बे में मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की दो रोडवेज बसें आपस में टकरा गईं। हमीरपुर डिपो की एक बस ने पीछे से बांदा डिपो की बस को टक्कर मार दी, जिससे बांदा डिपो की बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कंडक्टर सहित कई यात्री घायल हो गए। सभी चोटिल यात्रियों को तत्काल जसपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे।
हादसे के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।
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