यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, बड़ा हादसा टला

यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, बड़ा हादसा टला
चतरा में बुधवार को पम्मी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में घुस गई। बस में 15 यात्री थे, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायल यात्रियों को सदर अस्पताल लाया गया।
चतरा संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय के समीप बुधवार को रांची से चतरा आ रही पम्मी बस सड़क पर फैले फ्लाई ऐश डस्ट के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में घुस गई और एक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए यात्रियों में अफरातफरी मच गयी। बस में 15 यात्री सवार थे। लेकिन राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना के एएसआई प्रवीण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।
घायल यात्रियों को ऑओ से सदर अस्पताल लाया।
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