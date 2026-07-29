Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ब्रेक फेल होने से ढाबे में घुसी डबल डेकर बस, चार यात्री घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

औरैया में एक प्राइवेट डबल डेकर बस का ब्रेक फेल होने से वह ढाबे में घुस गई। इस हादसे में चार यात्री घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। बस के धाबे में घुसने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और एंबुलेंस की सहायता से घायलों का उपचार किया गया और दुर्घटना की जांच शुरू की गई।

ब्रेक फेल होने से ढाबे में घुसी डबल डेकर बस, चार यात्री घायल

जसवंतनगर। औरैया से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट डबल डेकर बस बुधवार तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित ढाबे में जा घुसी। हादसे में चार यात्री घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे सैफई के लिए रेफर कर दिया गया। बस के ढाबे में घुसते ही यात्रियों और वहां मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम फुलरई के समीप औरैया से दिल्ली जा रही प्राइवेट डबल डेकर बस जैसे ही न्यू कृष्णा ढाबे के पास पहुंची, तभी उसके ब्रेक अचानक फेल हो गए।

चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और तेज रफ्तार बस ढाबे की टीनशेड तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। दुर्घटना से ढाबे में भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कमल भाटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से घायल अंकित 25 पुत्र सुधीर, निवासी पड़ीं थाना कोतवाली औरैया, सुधीर 50 पुत्र रंगीलाल, निवासी पड़ीं थाना कोतवाली औरैया, चार वर्षीय असित पुत्र सोहिल तथा सोहिल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. वीरेंद्र सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सुधीर की हालत चिंताजनक देखते हुए उसे सैफई स्थित उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफर कर दिया। अन्य घायलों का उपचार किया गया। हादसे में न्यू कृष्णा ढाबे की टीनशेड क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे ढाबा संचालक को आर्थिक नुकसान पहुंचा। थाना प्रभारी की सूचना पर हाईवे इंसिडेंट मैनेजर सुनीत चौहान हाइड्रा मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त बस को ढाबे से बाहर निकलवाया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News Bus Accident
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।