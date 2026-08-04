लाखों सोने-चांदी के जेवर, नगदी ले उड़े चोर

लाखों सोने-चांदी के जेवर, नगदी ले उड़े चोर
झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में एक मकान में चोरी हुई। चोरों ने मां-बेटा को सोते समय निशाना बनाया और लाखों के सोने-चांदी के जेवरात व 50 हजार रुपये नकद चुरा लिए। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
झांसी (बबीना)। बबीना थाना क्षेत्रान्तर्गत रूरल के शास्त्री में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात मां-बेटा कमरे में सोते रहे। वहीं ताले खोलकर घुसे चोर सोने-चांदी के लाखों जेवरात व नगदी समेटकर चंपत हो गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शास्त्री नगर निवासी कामता झा पत्नी स्व. राजेंद्र झा ने बताया कि उन्हें मंगलवार सुबह पांच बजे ट्रेन से भोपाल जाना था। सोमवार रात करीब 10 बजे बिजली जाने पर उनका बेटा विजय ने बगल वाले कमरे का ताला खोलकर इनवर्टर चालू किया। इसके बाद चाबी सोफे पर रखकर कमरे की बाहर से कुंडी लगाई और मां के साथ दूसरे कमरे में सो गया।
सुबह करीब चार बजे कामता की नींद खुली तो घर के तीनों कमरों के दरवाजे खुले मिले। उन्होंने बेटे विजय को जगाया। विजय ने बताया कि उसने केवल एक कमरे का ताला खोला था। कमरों में जाकर देखा तो सामान अस्त-व्यस्त था। दो अलमारियों के दरवाजे और लॉकर खुले थे, जबकि आभूषण का डिब्बा भी खुला पड़ा था। उसमें रखे जेवरात गायब थे। बताया कि चोर करीब डेढ़ तोले का सोने का हार, दो सोने की अंगूठियां ले गए। जिनकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये नकद ले गए। सूचना पर एसआई पंकज कुमार ने पुलिस बल के साथ मौका-मुआयना किया। पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रही है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।
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