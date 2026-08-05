लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से छह लाख का सामान चुराया

किच्छा, संवाददाता। चोरों ने ग्राम कनकपुर स्थित लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में घुसकर करीब छह लाख रुपये का सामान चुरा लिया। प्लांट के मालिक ने चोरों के खिलाफ पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हिमांशु सिंह पुत्र मस्तराज सिंह निवासी शुभडेल कॉलोनी गंगापुर रोड रुद्रपुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका ग्राम कनकपुर में लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 29 जुलाई की रात चोर छत पर लगा दरवाजा तोड़कर प्लांट के अंदर घुस गए। चोरों ने बिजली की मेन लाइन काटकर करीब छह लाख रुपये कीमत के 50 मीटर तार का बंडल, 5 पेटी लिथियम सेल, 25 केवी सर्वो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, 6 एमएम की 5 किलो कॉपर की तार और 6 स्कूटी की लिथियम बैट्री चुरा लीं।