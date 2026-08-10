मकान का ताला तोड़कर नगदी और सामान चुराया
ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। सूरजपुर साइट सी स्थित एक मकान का ताला तोड़कर बदमाश नगदी और
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। सूरजपुर साइट सी स्थित एक मकान का ताला तोड़कर बदमाश नगदी और सामान चुरा ले गए। परिवार के लोग चंडीगढ़ बेटी को उसके कॉलेज छोड़ने गए थे। इसी बीच बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साइट सी हाउसिंग सोसाइटी में प्राणनाथ पांडे परिवार के साथ रहते हैं। वह 30 जुलाई को अपनी बेटी को चंडीगढ़ उसके कॉलेज छोड़ने गए थे। इसके बाद वह तीन अगस्त को वापस घर लौटे तो दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो नगदी और कीमती सामान गायब मिला।
उन्होंने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की, लेकिन चोरों के बारे में कोई पता नहीं चल सका। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देख रही है। चोरों का पता लगाकर घटना का खुलासा किया जाएगा।
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