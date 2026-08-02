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आज नहीं तो कल, बुंदेलखंड अलग राज्य बनकर रहेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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चित्रकूट में राजा बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा की यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में धर्मनगरी के साधू-संतों ने हिस्सा लिया और पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को बल दिया। अंतिम दिन भगवान कामदनाथ मंदिर में पूजन-अर्चन किया गया। राजा बुंदेला ने राज्य की स्थापना को लेकर लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया।

आज नहीं तो कल, बुंदेलखंड अलग राज्य बनकर रहेगा

चित्रकूट। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बुंदेला के नेतृत्व में शुरू हुई गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का धर्मनगरी चित्रकूट में भगवान कामदनाथ दरबार में पूजन-अर्चन के बाद समापन हो गया। आखिरी दिन यात्रा में धर्मनगरी के साधू-संत भी शामिल हुए। सभी बुंदेलखंड अलग राज्य की हुंकार भरी। तय किया कि विचार क्रांति की मशाल को अब बुझने नहीं दिया जाएगा। जिले में सात दिन तक भरतकूप, पहाड़ी, राजापुर, तिरहार, मानिकपुर आदि इलाकों में यात्रा ने भ्रमण किया। इस दौरान पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए जनसमर्थन जुटाया गया। रविवार को आखिरी दिन भगवान कामदनाथ मंदिर में पूजन-अर्चन के साथ यात्रा का समापन हो गया।

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इसके बाद गायत्री शक्तिपीठ में गोष्ठी हुई। संत मदन गोपालदास ने कहा कि बुंदेलखंड का अधूरा सपना जल्द ही पूर्ण होगा। मशाल जल चुकी है, बस अब उसे बुझने नहीं देना है। महंत दिव्य जीवनदास ने कहा कि राजा बुंदेला का संघर्ष बुंदेलखंडी कभी भुला नहीं पाएंगे। गायत्री शक्तिपीठ के डा रामनारायण त्रिपाठी ने कहा कि आज नहीं तो कल बुंदेलखंड राज्य अवश्य बनेगा। राजा बुंदेला ने कहा कि स्वराज्य क़ी लड़ाई अब अंतिम पायदान में है। वह दिन दूर नहीं, जब बुंदेलों का अपना बुंदेलखंड राज्य मिलेगा। यात्रा प्रभारी पूर्व विधायक दिनेश मिश्र ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा।

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