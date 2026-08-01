मैथिलीशरण की स्मृतियों को मिलेगा नया स्वरूप
15 करोड़ से बनी पर्यटन विकास की रणनीति मंडल में हेरिटेज ईको टूरिज्म मंदिर पर फोकस फोटो नंबर समीक्षा करते हुए पर्यटन मंत्री। झांसी,संवाददाताबुंदेलखंड की
झांसी। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को झांसी मंडल की पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना के तहत लगभग 15 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली 13 नई पर्यटन परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। पर्यटन विभाग की प्रस्तावित परियोजनाओं में झांसी की 8, जालौन की 03 और ललितपुर की 02 योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का विकास, पर्यटक सुविधाओं का विस्तार और बुंदेलखंड की समृद्ध विरासत को पर्यटन से जोड़ना है।पर्यटन
एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि पर्यटन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक स्थल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि 1 करोड़ रुपये तक की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को नवंबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही सभी कार्यदायी संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर शुरू होने वाली परियोजनाओं का उनसे भूमि पूजन कराएं और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण भी कराएं।
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