Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मैथिलीशरण की स्मृतियों को मिलेगा नया स्वरूप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
Follow us on Google News
share

15 करोड़ से बनी पर्यटन विकास की रणनीति मंडल में हेरिटेज ईको टूरिज्म मंदिर पर फोकस फोटो नंबर समीक्षा करते हुए पर्यटन मंत्री। झांसी,संवाददाताबुंदेलखंड की

मैथिलीशरण की स्मृतियों को मिलेगा नया स्वरूप

झांसी। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को झांसी मंडल की पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना के तहत लगभग 15 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली 13 नई पर्यटन परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। पर्यटन विभाग की प्रस्तावित परियोजनाओं में झांसी की 8, जालौन की 03 और ललितपुर की 02 योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का विकास, पर्यटक सुविधाओं का विस्तार और बुंदेलखंड की समृद्ध विरासत को पर्यटन से जोड़ना है।पर्यटन

एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि पर्यटन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक स्थल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि 1 करोड़ रुपये तक की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को नवंबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही सभी कार्यदायी संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर शुरू होने वाली परियोजनाओं का उनसे भूमि पूजन कराएं और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण भी कराएं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bundelkhand
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।