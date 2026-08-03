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खेल : बुमराह की चोट पर कटघरे में सीओई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बुमराह की चोट पर कटघरे में सीओई नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट में चोट प्रबंधन

खेल : बुमराह की चोट पर कटघरे में सीओई

बुमराह की चोट पर कटघरे में सीओई नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट में चोट प्रबंधन और खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (सीओई) की खेल विज्ञान एवं चिकित्सा टीम तथा भारतीय पुरुष सीनियर चयन समिति के बीच तालमेल की कमी के कारण जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं।

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चोट प्रबंधन पर सवाल

समिति को पहले बताया गया था कि बुमराह इस सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे लेकिन बाद में पता चला कि उनकी चोट अधिक गंभीर है। खिलाड़ियों की चोट प्रबंधन व्यवस्था पर सोमवार को वीवीएस लक्ष्मण सहित सीओई के शीर्ष अधिकारियों और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की वर्चुअल बैठक हुई।

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सीओई की भूमिका

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, सबसे सुरक्षित विकल्प किसी खिलाड़ी को बाहर करना होता है, लेकिन सवाल है कि क्या सीओई की मौजूदा खेल विज्ञान टीम खिलाड़ियों को समय पर मैदान पर वापस लाने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है? चयनителей को भरोसा दिलाया गया था कि बुमराह कम से कम एक टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्हें बताया गया कि पैर की चोट से उबर रहे साई सुदर्शन नेट्स में 75 मिनट बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी वापसी के संकेत दे रहे हैं। पर अगर बाद में बताया जाता है कि वह पहले टेस्ट तक फिट नहीं हो पाएंगे तो चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी।

उम्मीदें और निष्कर्ष

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सीओई की खेल विज्ञान टीम का प्रदर्शन अब तक अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं है। सीओई के अंतरिम खेल विज्ञान प्रमुख धनंजय कौशिक की भूमिका पर भी नजरें है, जो बेंगलुरु स्थित हाई परफॉर्मेंस सेंटर का संचालन कर रहे हैं। उनकी योग्यता पर हालांकि सवाल नहीं हैं, लेकिन खिलाड़ियों की वापसी की समयसीमा तय करने और ‘रिटर्न टू प्ले’ प्रोटोकॉल के लगातार पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

बुमराह को टेस्ट सीरीज से बाहर करने का कारण क्या है?
बुमराह को टेस्ट सीरीज से बाहर करने का कारण उनकी चोट है, जो अपेक्षाकृत अधिक गंभीर निकली।
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