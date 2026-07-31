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खेल : बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास किया, श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास किया, श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे टेस्ट सीरीज नई दिल्ली,

खेल : बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास किया, श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे

बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास किया, श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे टेस्ट सीरीज

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नई दिल्ली, एजेंसी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सभी फिटनेस टेस्ट पास कर लिए हैं। उन्हें बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीओई) ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में खेलने की अनुमति दे दी है।

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बुमराह की स्थिति

बुमराह को उनकी फिटनेस के आधार पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था। वह हाल में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। चोट के कारण उन्हें लॉर्ड्स में तीसरे वनडे से बाहर बैठना पड़ा था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, बुमराह ने सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। उम्मीद है कि वह श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचों में उपलब्ध रहेंगे क्योंकि वह टीम रणनीति का अभिन्न अंग हैं।

टेस्ट मैच का कार्यक्रम

पहला टेस्ट 15 से : भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगा जबकि दूसरा 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। भारत को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने की दौड़ में बने रहने के लिए वर्तमान चक्र के शेष नौ टेस्ट मैचों में से सात मैच में जीत दर्ज करनी होगी।

अन्य खिलाड़ी की स्थिति

तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी चोटिल होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं जबकि तेज गेंदबाज आकाशदीप पीठ की दर्द से नहीं उबर सके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली सीरीज से पहले भारत के लिए श्रीलंका सीरीज 2-0 के अंतर से जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली सीरीज काफी चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जसप्रीत बुमराह ने किस फिटनेस टेस्ट को पास किया है?
जसप्रीत बुमराह ने सभी फिटनेस टेस्ट पास कर लिए हैं।
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