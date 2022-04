2027 में पूरा होगा बुलेट ट्रेन का सपना, सूरत-बिलिमोरा रूट पर 2026 से ट्रायल रन

अगले पांच सालों में भारत का बुलेट ट्रेन का सपना पूरा हो जाएगा। सूरत-बिलिमोरा रूट पर 2027 से बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। इसके अलावा मुंबई-अहमदाबाद रूट पर भी बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है।

लाइव हिंदुस्तान,अहमदाबाद Atul Gupta Tue, 12 Apr 2022 08:54 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.