हिंदी न्यूज़ देश Bullet Train: गुजरात में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, हर महीने बन रहे 250 पिलर, 20 पुलों पर भी काम

वर्तमान में 352 किलोमीटर लंबे गुजरात के साबरमती-वापी खंड में हर महीने औसतन 200-250 पिलर बनाए जा रहे हैं। विभिन्न नदियों पर प्रस्तावित 20 पुलों का काम भी तेजी से चल रहा है।

हिन्दुस्तान,वडोदरा। Himanshu Jha Thu, 14 Apr 2022 06:36 AM

