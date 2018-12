बुलंदशहर हिंसा: शहीद पुलिस इंस्पेक्टर के परिजनों से कल मिलेंगे यूपी सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) कल (गुरुवार) बुलंदशहर हिंसा में शहीद हुए पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, यह मुलाकात लखनऊ में होगी।

#BulandshahrViolence: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to meet family of Police inspector Subodh Singh in Lucknow tomorrow. pic.twitter.com/yNGCjlWWOr