बुलंदशहर हिंसा: सेना ने इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपी जीतू को यूपी पुलिस को सौंपा

बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या में आरोपी सैनिक जीतेंद्र मलिक उर्फ जीतू को सेना की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी पुलिस ने सेना के उत्तरी कमांड से जीतू की हिरासत मांगी थी। जीतू सोमवार को सुबोध की हत्या के तुरंत बाद श्रीनगर चला गया था। सूत्रों के मुताबिक सेना के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जीतू को यूपी पुलिस को सौंपने का फैसला किया।

Army has handed over jawan Jitendra Malik, named in FIR filed in #Bulandshahr case, to Uttar Pradesh STF (Special Task Force) team in Meerut. pic.twitter.com/mjHEWjZi8w