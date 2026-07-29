यूपी हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में 36वें स्थान पर पहुंचा जिला
यूपी हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में 36वें स्थान पर पहुंचा जिला
जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते बुलंदशहर ने उत्तर प्रदेश हेल्थ डैशबोर्ड की रैंकिंग में बड़ा सुधार दर्ज किया है। अब यूपी हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में जनपद ने 12 पायदान की छलांग मारी है। जिला 48वें से सुधरकर 36वें स्थान पर पहुंचा गया है। सीएमओ डॉ. सुनील कुमार दोहरे ने बताया कि मई माह में यूपी हेल्थ डैशबोर्ड की रैंकिंग में बुलंदशहर जनपद 48वें स्थान पर था। इसके बाद विभाग द्वारा सभी योजनाओं और तय पैरामीटर्स पर तेजी से काम शुरू किया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम जून की रैंकिंग में देखने को मिला है।
जून माह की रिपोर्ट में बुलंदशहर 12 पायदान ऊपर चढ़कर प्रदेश में 36वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सुधार के पीछे स्वास्थ्य विभाग की टीम का प्रयास रहा है। जिले में जच्चा-बच्चा (मातृ एवं शिशु) स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ टेली-मेडिसिन व्यवस्था और अन्य विभागीय प्राथमिकताओं पर विशेष रूप से तेजी से कार्य किया गया, जिससे आम जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सका। सीएमओ ने कहा कि जिले को टॉप रैंकिंग में लाना लक्ष्य है। इसके लिए सभी सीएचसी-पीएचसी के अधीक्षकों और विभिन्न योजनाओं के नोडल अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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