कोटा : धमाके के साथ गिरी होटल की एक मंजिल, कई लोग दबे

कोटा के थानामंडी इलाके में शनिवार सुबह एक होटल की इमारत गिर गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी हैं। और मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है।

बताया जा रहा है दो मंजिला इस होटल की पहली मंजिल अचानक सुबह करीब 11 बजे गिर गई। जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। लोगों जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इमारत गिरी उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में चार व्यक्ति को बचा लिया गया है। मशीनों की मदद से जल्द से जल्द मलवा हटाने की कोशिश की जा रही है।

#SpotVisuals: Building collapses in Kota's Dhan Mandi. Many people feared trapped in the debris. Teams of NDRF and SDRF have reached the spot. #Rajasthan pic.twitter.com/7EGwzEVHYz