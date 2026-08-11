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मेरठ : बारिश में भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबकर महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ के लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के अमीर गार्डन में तेज बारिश के दौरान एक मकान गिरने से 80 वर्षीय जैतून की मौत हो गई। तीन लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग बचाव कार्य में जुट गए। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया।

मेरठ : बारिश में भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबकर महिला की मौत

मेरठ। लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के अमीर गार्डन में मंगलवार को तेज बारिश के दौरान एक मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में मलबे में दबकर 80 वर्षीय जैतून पत्नी मजीद की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। अचानक मकान गिरने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुट गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतका जैतून का शव मलबे से बाहर निकाला गया। घायलों में निसार पत्नी शाजहां और नजमा पत्नी रिजवान समेत तीन लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। उधर, कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया घायल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है।

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