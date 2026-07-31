महाराष्ट्र : भिवंडी में चार मंजिला इमारत ढहने से नौ की मौत

महाराष्ट्र के भिवंडी में एक चार मंजिला इमारत ढहने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई है। इमारत को सितंबर 2020 में खतरनाक घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। बचाव अभियान जारी है।

ठाणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक चार मंजिला इमारत ढहने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। साथ ही तीन लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि भिवंडी में बालाजी नगर क्षेत्र स्थित कोहिनूर बिल्डिंग का एक हिस्सा गुरुवार रात 11:20 मिनट पर ढह गया। नगर निकाय अधिकारियों ने सितंबर 2020 में ही इस इमारत को खतरनाक घोषित कर दिया था।

घटनास्थल से जानकारी इस साल पांच जून को इसे खाली करने का नोटिस जारी करने के बाद बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई थी। इसके बावजूद संपत्ति के मालिकों ने अनुमति लिए बिना ही इमारत की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, जिसके कारण ये हादसा हुआ। घटनास्थल पर तलाशी और बचाव अभियान जारी है।

सरकारी प्रतिक्रियाएँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों को मामला दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इमारत गिरने से लोगों की मौत पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

इमारत की स्थिति एक अधिकारी ने बताया कि इस इमारत में कुल 48 कमरे थे और हर मंज़िल पर 12 कमरे थे। गुरुवार रात करीब नौ बजे वहां रहने वालों ने इमारत से तेज दरार पड़ने जैसी आवाजें सुनीं। खतरे को भांपते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की लेकिन जब कुछ निवासी बाहर निकल ही रहे थे, तभी इमारत की ‘बी’ विंग अचानक भरभराकर ढह गई। मौके पर एनडीआरएफ और स्थानीय अग्निशमन विभाग की टीमों द्वारा व्यापक बचाव अभियान चलाया जा रहा है।