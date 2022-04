तय समय से पहले खत्म होगा संसद का बजट सत्र, जानें क्या है वजह

संसद के बजट सत्र को तय समय से एक दिन पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। अधिकारियों के कहना है कि अजेंडा में जो भी विधेयक थे वे पास हो चुके हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार पर मुद्दों से बचने के आरोप लगाए।

हिंदुस्तान टाइम्स,नई दिल्ली Ankit Ojha Wed, 06 Apr 2022 09:18 PM

