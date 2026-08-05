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विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-पीठ पर टिप्पणी की तो केशव बोले यह विशेषाधिकार हनन का मामला

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

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विधान परिषद में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब अनुपूरक बजट पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी ने विरोध दर्ज कराया। इस बीच उनके द्वारा पीठ को लेकर टिप्पणी करने पर बवाल हो गया। नेता सदन व उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे विशेषाधिकार हनन बताते हुए नोटिस देने की बात कही। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी को लेकर निंदा प्रस्ताव रखा, जिसे सदन में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

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सपा के सदस्यों का हंगामा

इससे पूर्व सपा के सदस्यों के भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच अनुपूरक बजट सहित अन्य विधेयक पास कर परिषद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसमें संभल दंगे की रिपोर्ट सहित अन्य शामिल थे। परिषद में भोजनावकाश के बाद विधानसभा से पास हो चुके विधेयकों को बारी-बारी से रखा गया। अंत में अनुपूरक बजट की बारी आई तो कार्यकारी सभापति ने सदन में बहुमत के आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ा दी। इस पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव एतराज जताते हुए खड़े हो गए। इस बीच नेता सदन केशव मौर्य विधेयक पेश करते रहे और उन्हें पारित कर दिया गया।

भाजपा का एतराज

भाजपा के सदस्यों ने जताया कड़ा एतराज

सपा के सभी सदस्य खड़े होकर विरोध करते रहे। इस बीच 59019.54 करोड़ के अनुपूरक बजट को पास कराने के बाद कार्यकारी सभापति ने कहा कि सभी विधेयक पास हो चुके हैं। अब यदि नेता प्रतिपक्ष धन्यवाद देना चाहें तो दे सकते हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने पीठ को लेकर टिप्पणी कर दी। इसी के साथ सपा के सभी सदस्यों ने बहिर्गमन कर दिया। इसे लेकर नेता सदन ने एतराज जताते हुए इसे विशेषाधिकार हनन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं इसे लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस देता हूं। भाजपा के सदस्य देवेंद्र सहित अन्य सदस्यों ने भी टिप्पणी को असंसदीय करार दिया। नेता सदन द्वारा रखे गए निंदा प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। फिर नेता सदन और कार्यकारी सभापति द्वारा धन्यवाद दिए जाने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

पारित विधेयक

परिषद से यह विधेयक हुए पारित

विधानसभा से मंगलवार को पास हो चुके कई विधेयकों को बुधवार को परिषद से भी पास कर दिया गया। इनमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संशोधन विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संशोधन विधेयक 2026, भारतीय स्टांप उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2026, रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2026 शामिल थे।

FAQ

विधान परिषद में कौन सा बजट चर्चा के लिए लाया गया था?
विधान परिषद में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जा रही थी।
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