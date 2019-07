Budget 2019 LIVE UPDATES: केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को दी मंजूरी, लोकसभा में कुछ देर में होगा पेश

Budget 2019 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार सुबह 11 बजे पेश करेंगी। इसके लिए सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री कुछ देर पहले संसद भवन पहुंचे। इस बार पुरानी परंपराओं को बदलते हुए बजट के दस्तावेजों को ब्रीफकेस में नहीं रखा है, बल्कि इसे एक लाल रंग की फाइल में रखा है। बजट के दस्तावेज लाल रंग के कपड़े से फोल्ड की गई फाइल में है। इस पर अशोक चिन्ह भी दिख रहा है।

बजट पेश करने के लिए संसद भवन पहुंचने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उनके साथ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। इस बार नौकरीपेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी।

पढ़ें, Budget 2019/ Union Budget 2019/ General Budget 2019 live updates:

10:38 AM- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माता पिता संसद पहुंचे। लोकसभा में सुबह 11 बजे पेश होने वाले बजट के दौरान दोनों मौजूद रहेंगे।

#WATCH Delhi: Parents of Finance Minister Nirmala Sitharaman - Savitri and Narayanan Sitharaman - arrive at the Parliament. She will present her maiden Budget at 11 AM in Lok Sabha. #Budget2019 pic.twitter.com/Wp3INz7ifN — ANI (@ANI) July 5, 2019

10:35 AM- संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है।

10:30 AM- संसद भवन पहुंचाई गईं बजट की कॉपियां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे पेश करेंगी बजट

Delhi: Copies of #Budget2019 have been brought to the Parliament. Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Budget in Lok Sabha at 11 AM today. pic.twitter.com/Rmj4UJPteC — ANI (@ANI) July 5, 2019

10: 19 AM- इस बार मोदी सरकार ने पुरानी परंपरा को बदल दिया है और नए कार्यकाल में बजट के दस्तावेजों को ब्रीफकेस में नहीं रखा है, बल्कि इसे एक लाल रंग की फाइल में रखा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने जो तस्वीर जारी की है, उसके मुताबिक बजट के दस्तावेज लाल रंग के कपड़े से फोल्ड कई गई फाइल में है। इस बार ब्रीफकेस नहीं है। इस पर अशोक चिन्ह भी दिख रहा है।

10:15 AM- बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर संसद पहुंचे।

#WATCH Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman and MoS Finance Anurag Thakur arrive at the Parliament. #Budget2019 pic.twitter.com/vry6cs1caO — ANI (@ANI) July 5, 2019

10:00 AM- यह बजट वैश्विक आर्थिक नरमी और मौसम विभाग के देश के कुछ भागों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंकाओं के बीच आ रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 तक गिर गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे फिर से सात प्रतिशत से ऊपर पहुंचाने का दारोमदार बजट पर होगा।

9:45 AM- देश के किसानों को इस बार आम बजट के पिटारे से कई सौगातें मिल सकती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख तक कर्ज को ब्याज मुक्त किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाते हुए किसानों के अलावा मछुआरों, पशुपालकों को देने की व्यवस्था हो सकती है। गिरते भूजल को देखते हुए बजट में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन आवंटन बढ़ाया जा सकता है।

9:40 AM- केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।

9:20 AM- बजट से पहले सेंसेक्स 119.15 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 40,027.21 पर खुला

9:00 AM- अनुराग ठाकुर ने बजट 2019 से पहले पूजा अर्चना की

8:45 AM- नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी।



8: 30 AM- स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिये उनके लिये कर नीति को और युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किये जाने की उम्मीद है।

8:15 AM- आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये वित्त मंत्री निवेश आकर्षित करने के इरादे से नियमों को उदार बनाने के प्रस्ताव कर सकती हैं।

8:00 AM- पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 तक गिर गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे फिर से सात प्रतिशत से ऊपर पहुंचाने का दारोमदार बजट पर होगा।