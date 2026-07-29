धर्मचारिका यात्रा का धमेख स्तूप के समक्ष समापन
सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं की धर्मचारिका यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा पर संपन्न हुई। यह यात्रा बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए आयोजित की गई थी। भिक्षु चंदिमा थेरो ने कहा कि बुद्ध का मध्यम मार्ग सर्वोत्तम है। यात्रा के समापन पर विश्व शांति के लिए पूजा की गई और धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का पाठ भी किया गया।
सारनाथ (वाराणसी), संवाददाता। बौद्ध भिक्षुओं की बीते दस दिनों से चल रही धर्मचारिका यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा पर बुधवार को संपन्न हो गई। पुरातात्विक उत्खनित स्थल परिसर स्थित धमेख स्तूप के पास इसका समापन हुआ। इस मौके पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे धम्म शिक्षण केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष भिक्षु चंदिमा थेरो ने कहा कि बुद्ध का मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है। यह यात्रा भगवान बुद्ध के विचारों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से लगभग ढाई सौ बौद्ध भिक्षुओं ने निकाली थी। इस दौरान जगह-जगह रुक कर धम्म देशना (प्रवचन) के माध्यम से बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया गया। बुधवार को बरईपुर स्थित धम्म शिक्षण केंद्र से यात्रा धमेख स्तूप के समक्ष पहुंची।
वहां विश्व शांति के लिए पूजा की गई। भिक्षु चंदिमा थेरो ने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि लोभ, मोह, क्रोध, लालच और ईर्ष्या पर शील, समाधि और प्रज्ञा से विजय प्राप्त की जा सकती है। यात्रा समाप्त के बाद भिक्षुओं ने मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का पाठ किया। मंदिर परिसर में दीपदान किया गया।
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