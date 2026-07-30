बौद्ध सर्किट एक-दूसरे से जुड़ेंगे : केशवप्रसाद मौर्य

सारनाथ के उप मुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य ने आषाढ़ पूर्णिमा समारोह में कहा कि भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी बौद्ध सर्किट को जोड़ा जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सारनाथ के पर्यटन विकास पर जोर दिया और इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की बात कही।

सारनाथ, संवाददाता। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान बुद्ध का प्रतिपादित मध्यम मार्ग ही सर्वोपरि है। तथागत ने इसी मार्ग से पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने की परिकल्पना की थी। आज विश्व की महाशक्तियां भी उसे स्वीकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी बौद्ध सर्किट एक-दूसरे से जोड़े जाएंगे। डिप्टी सीएम बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की ओर से संस्थान के सोवा रिग्पा के ऑडिटोरियम में आयोजित आषाढ़ पूर्णिमा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में मध्यम मार्ग की स्वीकार्यता भारत एवं बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य लक्ष्य बुद्ध से जुड़े स्थानों का सर्वांगीण विकास करना है क्योंकि देश-विदेश के बौद्ध भिक्षु और धर्मावलंबियों लगाना चाहिए कि वे भगवान बुद्ध की धरती पर आए हैं। भारत-श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के अध्यक्ष के. सिरी सुमेध थेरो ने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसी दिन उन्होंने संघ की स्थापना की थी। इस दिन वह अपनी मां के गर्भ में आए एवं इसी दिन उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। तिब्बती संस्थान के कुलपति प्रो. वांगचुक दोर्जे नेगी ने भी विचार व्यक्त किया। इस मौके पर संस्थान की कुलसचिव डॉ. सुनीता चंद्रा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महानिदेशक राघव प्रसाद भटनागर आदि कई गणमान्य मौजूद थे。

सारनाथ के पर्यटन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता : जयवीर फोटो : पर्यटन के नाम से

कैप्शन : मूलगंध कुटी विहार में बुधवार को आयोजित संगोष्ठी में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को स्मृति चिह्न देते महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष वेन. आर. सुमित्थानंद थेरो

धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस

- सारनाथ में दो दिनी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू

बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने की सहभागिता

सारनाथ, हिन्दुस्तान संवाददाता।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि योगी सरकार सारनाथ के पर्यटन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बौद्ध धर्म से जुड़े इस पवित्र स्थल (सारनाथ) की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सारनाथ आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलें, जिससे यहां पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिल सके।

वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर होगा स्थापित वह miércoles को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, संस्कृति विभाग एवं महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में मूलगंध कुटी विहार में धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के महत्व विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में बोले रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया, सारनाथ के अध्यक्ष वेन. आर. सुमित्थानंद थेरो सहित अनेक बौद्ध भिक्षु और विद्वान उपस्थित रहे। संगोष्ठी का उद्देश्य भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश और उनके धम्म संदेश को व्यापक स्तर पर जन-जन तक पहुंचाना है।

धम्मपद अनुवाद का लोकार्पण पर्यटन मंत्री ने कहा कि सारनाथ अब भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। लगभग 28 वर्षों बाद मिली इस महत्वपूर्ण मान्यता ने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्ध विरासत को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि सारनाथ वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित होगा।

कार्यक्रम में महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा मूल पाली से संस्कृत में अनूदित धम्मपद तथा प्रो. सिद्धार्थ सिंह की पुस्तक ‘युगपुरुष कोसेत्सु नोसु को स्मरण करते हुए’ का लोकार्पण किया गया। संगोष्ठी की रूपरेखा प्रो. विमलेंद्र कुमार ने प्रस्तुत की। इस दौरान अन्तरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के निदेशक डॉ. राकेश सिंह, संस्थान के सदस्य वेन. के. सिरी सुमेध थेरो, महाबोधि विद्या परिषद, सारनाथ के अध्यक्ष एवं दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के पूर्व कुलपति प्रो. राममोहन पाठक, नालंदा के कुलपति प्रो. सिद्धार्थ सिंह ने भी विचार व्यक्त किए।

लाइट एंड साउंड शो जल्द शुरू करें पर्यटन मंत्री ने पुरातात्विक उत्खनित स्थल परिसर में पुरावशेषों को देखा। उन्होंने पर्यटन अधिकारियों को धमेख स्तूप पर लाइट एंड साउंड शो को जल्द से जल्द प्रारंभ करने का निर्देश दिया।