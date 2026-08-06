बुढ़ाना पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली नोटों का जखीरा, कई हिरासत मेंबुढ़ाना पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली नोटों का जखीरा, कई बुढ़ाना पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली नोटों का जखीरा, कई हिरासत में

बुढ़ाना पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली नोटों का जखीरा, कई हिरासत मेंबुढ़ाना पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली नोटों का जखीरा, कई बुढ़ाना पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली नोटों का जखीरा, कई हिरासत में
बुढ़ाना पुलिस ने नकली नोटों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस कार्यवाही के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय अभिसूचना इकाई भी सक्रिय हो गई। क्षेत्र में नकली नोटों के चलन की शिकायतों के आधार पर छापेमारी की गई। पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है कि ये नकली नोट कहां से आए।
बुढ़ाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों का एक जखीरा बरामद किया है। मामले में पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे गहन पूछताछ शुरू कर दी है। कार्रवाई की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं। बताया जा रहा है पकड़े गए आरोपियों से इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) की टीम ने भी अलग-अलग पूछताछ की।सूत्रों के अनुसार पुलिस को काफी समय से क्षेत्र में नकली नोटों के चलन की शिकायतें मिल रही थीं। इसी आधार पर पुलिस ने गोपनीय सूचना के बाद छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। बरामद नकली नोटों की संख्या और कीमत के संबंध में पुलिस ने अभी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोट कहां छापे गए, इन्हें किस नेटवर्क के माध्यम से बाजार में खपाया जा रहा था और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग कौन हैं। पुलिस पकड़े गए संदिग्धों से गहन पूछताछ करने में जुटी है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इस घटना के संबंध में प्रेसवार्ता कर जानकारी देगी।
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