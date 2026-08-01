कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को मिला नया सुरक्षा कवच
बुढ़ाना में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए फायर विभाग ने नए फायर बाइक तैनात किए हैं। ये बाइक तेज़ी से दुर्घटनास्थल पर पहुँचकर आग से संबंधित आपात स्थितियों में त्वरित राहत प्रदान करेंगी। अस्थायी शिविरों की वजह से संभावित आगजनी को रोकने के लिए यह कदम लिया गया है।
बुढ़ाना। कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ और आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बुढ़ाना फायर विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती दी है। अब पारंपरिक फायर ब्रिगेड वाहनों के साथ विशेष फायर बाइक भी तैनात की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान अस्थायी शिविरों, टेंटों, रसोई व्यवस्था और बिजली की अस्थायी वायरिंग के कारण अग्निकांड की आशंका बनी रहती है। ऐसे में बड़े फायर टेंडर जहां समय पर नहीं पहुंच पाते, वहां फायर बाइक तेजी से मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर सकेगी। बाइक पर छोटे अग्निशमन सिलेंडर, फायर फाइटिंग उपकरण और अन्य आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिससे शुरुआती आग पर तुरंत काबू पाया जा सके।
फायर विभाग का मानना है कि शुरुआती कुछ मिनट किसी भी अग्निकांड में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फायर बाइक की त्वरित तैनाती से संभावित हादसों को बड़ा रूप लेने से पहले ही रोका जा सकेगा। स्थानीय लोगों और कांवड़ यात्रियों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे आधुनिक, जनहितकारी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला प्रभावी कदम बताया है।
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