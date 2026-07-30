विश्व कल्याण के लिए आज भी प्रासंगिक है भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग : प्रो. सिद्धार्थ सिंह ​नव नालंदा महाविहार के कुलपति ने मूलगंध कुटी विहार में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल ​महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा संस्कृत में अनूदित धम्मपद पुस्तक का हुआ लोकार्पण फोटो : 30 नालंदा 02 : सारनाथ मूलगंध कुटी विहार में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल ​नव नालंदा महाविहार में कुलपति प्रो. सिद्धार्थ सिंह व अन्य। ​नालंदा, निज संवाददाता। सारनाथ मूलगंध कुटी विहार में 2615वें धम्मचक्कपवत्तन दिवस (आषाढ़ पूर्णिमा) के पावन अवसर पर धम्मचक्कपवत्तन दिवस का महत्व विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रो. सिद्धार्थ सिंह ने की। ​प्रो. सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, मध्यम मार्ग, करुणा और ज्ञान आज के वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक हैं। कहा बुद्ध की शिक्षाएं केवल अतीत का विचार नहीं हैं, बल्कि वर्तमान विश्व की विविध समस्याओं के समाधान का एक सशक्त मार्ग हैं।