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विश्व कल्याण के लिए आज भी प्रासंगिक है भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग : प्रो. सिद्धार्थ सिंह ​

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग आज भी वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है, कहा प्रो. सिद्धार्थ सिंह ने। 2615वें धम्मचक्कपवत्तन दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के महत्व को बताया। सम्मेलन में प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने भाग लिया।

विश्व कल्याण के लिए आज भी प्रासंगिक है भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग : प्रो. सिद्धार्थ सिंह ​

विश्व कल्याण के लिए आज भी प्रासंगिक है भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग : प्रो. सिद्धार्थ सिंह ​नव नालंदा महाविहार के कुलपति ने मूलगंध कुटी विहार में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल ​महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा संस्कृत में अनूदित धम्मपद पुस्तक का हुआ लोकार्पण फोटो : 30 नालंदा 02 : सारनाथ मूलगंध कुटी विहार में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल ​नव नालंदा महाविहार में कुलपति प्रो. सिद्धार्थ सिंह व अन्य। ​नालंदा, निज संवाददाता। सारनाथ मूलगंध कुटी विहार में 2615वें धम्मचक्कपवत्तन दिवस (आषाढ़ पूर्णिमा) के पावन अवसर पर धम्मचक्कपवत्तन दिवस का महत्व विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रो. सिद्धार्थ सिंह ने की। ​प्रो. सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, मध्यम मार्ग, करुणा और ज्ञान आज के वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक हैं। कहा बुद्ध की शिक्षाएं केवल अतीत का विचार नहीं हैं, बल्कि वर्तमान विश्व की विविध समस्याओं के समाधान का एक सशक्त मार्ग हैं।

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सम्मेलन का आयोजन

सम्मेलन में महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा मूल पालि भाषा से संस्कृत में अनूदित पुस्तक तथा प्रो. सिद्धार्थ सिंह द्वारा रचित ग्रंथ ​युगपुरुष कोसेत्सु नोसु को स्मरण करते हुए नामक साहित्यिक रचनाओं का लोकार्पण किया गया। ​इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सहित विदेशों से आए प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं, मूर्धन्य विद्वानों, शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। उपस्थित वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने और उनके दर्शन पर गहन शोध की आवश्यकता पर बल दिया। (नालंदा से प्रमोद चंद्र झा)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धम्मचक्कपवत्तन दिवस कब मनाया गया?
धम्मचक्कपवत्तन दिवस 2615वें वर्ष में आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर मनाया गया।
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