राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी

-बीएसयूएससी ने जारी किया छह विषयों में सहायक प्राध्यापकों का रिजल्ट, उच्च शिक्षा के विस्तार और युवाओं को अपने ही प्रखंड में स्नातक स्तर की पढ़ाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित...

-बीएसयूएससी ने जारी किया छह विषयों में सहायक प्राध्यापकों का रिजल्ट -एक सप्ताह में राजकीय डिग्री कॉलेजों को शिक्षक मिल जाने की संभावना आरा, निज प्रतिनिधि। उच्च शिक्षा के विस्तार और युवाओं को अपने ही प्रखंड में स्नातक स्तर की पढ़ाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों में जल्द ही सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (बीएसयूएससी) की ओर से हाल में ही निकाली गई सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। अब चयनित अभ्यर्थियों के बीच एक-दो दिनों के भीतर विभिन्न विश्वविद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग से प्राप्त सूची के आधार पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अपने अधीन संचालित राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगा।

शिक्षकों की कमी से राहत इससे कई दिनों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे कॉलेजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों की नियुक्ति होने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और शैक्षणिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में इन कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिक्स्ड टर्म फैकल्टी की नियुक्ति की गई है। भोजपुर के चार प्रखंडों में यहां हो रही पढ़ाई इस सत्र में अगिआंव प्रखंड के रामकरण शौंडिक प्लस टू उच्च विद्यालय पवना अगिआंव और संदेश के सुहासत सहदेव प्लस टू उच्च विद्यालय संदेश, सहार प्रखंड के प्लस टू उच्च विद्यालय चौरी और चरपोखरी का लाखा प्लस टू उच्च विद्यालय बरनी के परिसर में राजकीय डिग्री कॉलेजों को खोला गया है। प्रखंडों में खुले राजकीय डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन भी हो गया है।

विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेज में विषय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की ओर से वर्तमान सत्र में हिन्दी, इतिहास, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय में लिया गया है। नामांकित विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए फिलहाल अंगीभूत महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं कार्यालय कार्यों के लिए कर्मियों की नियुक्ति हुई है।

सीटों का पूर्ण एडमिशन नहीं हुआ चारों राजकीय डिग्री कॉलेजों में छह विषयों के लिए कुल 288 सीटें निर्धारित हैं, लेकिन अब तक सभी सीटों पर नामांकन नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार अभी कहीं सौ तो कहीं 110 विद्यार्थियों का ही नामांकन हुआ है। हालांकि कुछ जगह सौ से कम एडमिशन भी हुआ है。