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बसपा की बूथ-सेक्टर समीक्षा बैठक में संगठन मजबूत करने पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में बहुजन समाज पार्टी की बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने शिक्षा और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने की सलाह दी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

बसपा की बूथ-सेक्टर समीक्षा बैठक में संगठन मजबूत करने पर जोर
बसपा की बूथ-सेक्टर समीक्षा बैठक में संगठन मजबूत करने पर जोर

फतेहपुर। बहुजन समाज पार्टी की बूथ व सेक्टर समीक्षा बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने की बात कही गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि प्रदेश व देश की मौजूदा व्यवस्था में शिक्षा और कानून-व्यवस्था गंभीर चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत कर 2027 में बसपा की जीत सुनिश्चित करने और बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया।

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जिलाध्यक्ष वीर प्रकाश लोधी एडवोकेट ने कहा कि सभी विधानसभाओं में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और पार्टी जीत दर्ज करेगी। पूर्व विधायक मुरलीधर ने भी संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर बल दिया। बैठक में पूर्व एमएलसी डा. विजय प्रताप, अमरेंद्र बहादुर पासी, अभिषेक प्रताप सिंह, विवेक माधुरे, महेश मिश्रा, मोहम्मद हसीम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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