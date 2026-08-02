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बसपा में जिला एवं विधानसभा स्तरीय संगठन का विस्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में बसपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम ने पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने और चुनावों में सफलता के लिए सभी को समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

बसपा में जिला एवं विधानसभा स्तरीय संगठन का विस्तार

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रभारी बाबू मुनकाद अली व अलीगढ़ मंडल के मुख्य प्रभारी गोरेलाल, रणबीर सिंह कश्यप, अनिल बघेल की सहमति से जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं जन-जन तक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विस्तार करते हुए नई नियुक्तियां की हैं। जिला कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, जिला महासचिव आकाश पाल बघेल, जिला कोषाध्यक्ष अफसर अब्बासी, जिला सचिव सुरेन्द्र बाबू वाल्मीकि, कार्यकारिणी सदस्य रोशन लाल माहौर, भंवर पाल यादव, गोपीचंद, जिला बीवीएफ संयोजक जुगेन्द्र कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गईहै।

वहीं विधानसभा छर्रा इकाई का प्रभारी कैलाश चन्द्र व सुनील सागर, अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सुमन, उपाध्यक्ष जयबीर शर्मा, महासचिव राकेश प्रधान, कोषाध्यक्ष अबरार मलिक, सचिव गुलाब सिंह कुशवाह, बीवीएफ संयोजक बॉबी कुमार गौतम को बनाया गया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बसपा की नीतियों एवं सिद्धांतों को जन-जन तक पहुँचाने, संगठन को बूथ स्तर तक सुदृढ़ बनाने व आगामी चुनावों में पार्टी को सफलता दिलाने के लिए पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी के साथ यह सभी कार्य करेंगे।

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