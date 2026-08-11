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नाकामी छुपाने के लिए सरकार आपका पैसा विज्ञापनों पर कर रही खर्च: आकाश आनंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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नाकामी छुपाने के लिए सरकार आपका पैसा विज्ञापनों पर कर रही खर्च: आकाश आनंदनाकामी छुपाने के लिए सरकार आपका पैसा विज्ञापनों पर कर रही खर्च: आकाश आनंद

नाकामी छुपाने के लिए सरकार आपका पैसा विज्ञापनों पर कर रही खर्च: आकाश आनंद

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक ने शिक्षा, कानून व्यवस्था, चिकित्सा और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को लिया आड़े हाथ प्रदेश सरकार आपकी मेहनत की कमाई और टैक्स का 7000 करोड़ रुपए खर्च कर अपनी नाकामी छुपाने में लगी

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समर्थन में जनसभा

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सादाबाद। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा पिछले 10 साल से प्रदेश में सत्ता में है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए विज्ञापनों पर जनता के टैक्स के 7000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन दूसरी ओर जरूरतमंदों के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। उन्होंने झांसी के अस्पताल में बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि विज्ञापनों के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन ऐसी घटनाओं में पीड़ित परिवारों को पर्याप्त सहायता देने के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि चार लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार गंभीर नहीं है।

विज्ञापनों पर खर्च

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सोमवार को कस्बा सादाबाद के उत्सव गार्डन में सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी डॉ अविन शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केवल विज्ञापन पर भारी खर्च करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से भाजपा की सरकार है। इन साल में सरकार ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक टैक्स के पैसों का इस्तेमाल केवल विज्ञापन पर किया है। यह राशि जनता के पैसे की बर्बादी है। इसे विकास कार्यों में लगाया जा सकता था।

भाजपा, सपा व कांग्रेस पर तीखा हमला

बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आकाश आनंद ने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के "संविधान बचाओ" अभियान को खोखला बताया। आकाश आनंद ने तर्क दिया कि राहुल गांधी संसद में तो संविधान की बात करते हैं। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वे वही काम कर रहे हैं जो भाजपा उत्तर प्रदेश में कर रही है। यह आरोप कांग्रेस की कथनी और करनी में स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करने का प्रयास था। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस और भाजपा की नीतियां कुछ मामलों में समान हैं। इससे दोनों दलों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

आर्थिक नीतियों की आलोचना

बसपा नेता आकाश आनंद ने भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार एथेनॉल पेट्रोल के नाम पर आम जनता को 110 रुपये में गन्ने का रस बेच रही है। यह टिप्पणी ईंधन की बढ़ती कीमतों और किसानों से जुड़े मुद्दों को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि गन्ने से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया किसानों के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। लेकिन इसका लाभ आम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच रहा है। इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। आकाश आनंद ने 2014 से अब तक गैस सिलिंडर की कीमतों में हुई भारी वृद्धि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत करीब 400 रुपये थी। उस समय भाजपा के नेता सड़कों पर उतरकर महंगाई का विरोध करते थे। आज वही सिलिंडर 1,200 रुपये का हो गया है।

एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता पर सवाल

बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आकाश आनंद ने देश में बन रहे एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बेकार एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का जिक्र किया। उन्होंने इन एक्सप्रेस-वे में गड्ढों की समस्या और खराब निर्माण गुणवत्ता की ओर इशारा किया। यह खराब गुणवत्ता यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है।

आगरा-नोएडा एक्सप्रेस-वे की प्रशंसा

बसपा के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश आनंद ने पूर्व की बसपा सरकार में बने आगरा-नोएडा एक्सप्रेस वे की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस एक्सप्रेस-वे को मायावती के शासनकाल में बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि इतने साल बाद भी इस एक्सप्रेस-वे में एक भी गड्ढा नहीं है। यह आज भी उच्च गुणवत्ता का प्रतीक है। यह तुलना बसपा के शासनकाल में हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता को उजागर करने का प्रयास था।

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सामान्य प्रश्न

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक ने किस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लिया?
बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सरकार को शिक्षा, कानून व्यवस्था, चिकित्सा और बेरोजगारी के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया।
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