Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

2027 की चुनावी जंग के लिए बसपा ने कसी कमर, संगठन मजबूत करने पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
Follow us on Google News
share

2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज किया है। पार्टी की बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। वरिष्ठ नेता मुनकाद अली ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का अभियान चलाने की बात कही और कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।

2027 की चुनावी जंग के लिए बसपा ने कसी कमर, संगठन मजबूत करने पर जोर

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर दिया है। बुधवार को संभल के चौधरी सराय स्थित बसपा नेता रफतउल्ला उर्फ नेता छिद्दा के आवास पर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के साथ आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। बसपा के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो कुमारी मायावती के निर्देश पर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का अभियान तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन विस्तार का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बसपा की बूथ-सेक्टर समीक्षा बैठक में संगठन मजबूत करने पर जोर

उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बसपा का उद्देश्य केवल संगठन को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि सर्वसमाज को जोड़कर प्रदेश में मजबूत राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारियों में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने और 2027 में अधिक से अधिक सीटों पर पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प लेने को कहा। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों में ऐसा कोई कदम न उठाया जाए। जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ कमेटियों को अंतिम रूप देने और कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान के लिए सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया गया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sambhal News Sambhal Latest News BSP
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।