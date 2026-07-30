2027 की चुनावी जंग के लिए बसपा ने कसी कमर, संगठन मजबूत करने पर जोर
2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज किया है। पार्टी की बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। वरिष्ठ नेता मुनकाद अली ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का अभियान चलाने की बात कही और कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर दिया है। बुधवार को संभल के चौधरी सराय स्थित बसपा नेता रफतउल्ला उर्फ नेता छिद्दा के आवास पर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के साथ आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। बसपा के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो कुमारी मायावती के निर्देश पर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का अभियान तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन विस्तार का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बसपा का उद्देश्य केवल संगठन को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि सर्वसमाज को जोड़कर प्रदेश में मजबूत राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारियों में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने और 2027 में अधिक से अधिक सीटों पर पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प लेने को कहा। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों में ऐसा कोई कदम न उठाया जाए। जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ कमेटियों को अंतिम रूप देने और कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान के लिए सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया गया।
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