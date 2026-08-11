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बसपा मूवमेंट को आगे बढ़ाने को लगे कार्यकर्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया में बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। मुख्य मंडल प्रभारी घनश्याम चंद खरवार ने कहा कि BSP एक मूवमेंट है जो फुले, शाहू और अंबेडकर के विचारधारा पर आधारित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कठिन परिश्रम करने का आग्रह किया ताकि बाबा साहब के सोच के अनुसार राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।

बसपा मूवमेंट को आगे बढ़ाने को लगे कार्यकर्ता

देवरिया, निज संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी के बरहज विधान सभा क्षेत्र के सोनूघाट सेक्टर नंबर दो में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मुख्य मंडल प्रभारी घनश्याम चंद खरवार ने कहा कि बसपा एक पार्टी के साथ-साथ बहुजन महापुरूषों द्वारा चलाया जाने वाला एक मूवमेंट है। यह फुले, शाहू, अंबेडकर के विचारधारा पर आधारित पार्टी है।इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बसपा के सभी कार्यकर्ताओं को मन से लगना होगा। कठिन परिश्रम से ही बाबा साहब के सोच के अनुसार राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। बैठक को मंडल प्रभारी सुधीर मास्टर, हरेन्द्र गौतम, ओम प्रकाश गौतम, नथुनी प्रसाद, गोविंद भारती, छेदी मास्टर अकेला, प्रमोद आजाद ने संबोधित किया।

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अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नितीश कुमार व संचालन जिला महासचिव रविन्द्र सिंह सैथवार ने किया। इसमें भोला तिवारी, संतोष कुमार, रोहित कुमार, हरेराम प्रसाद, राकेश कुमार, राधेश्याम प्रसाद, बालचन्द राही, अजय मास्टर, राम दरश कुशवाहा, संदेश यादव आदि शामिल रहे।

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