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2027 मिशन में जुटी बसपा, 9 अगस्त तक होंगे बूथ कमेटियों के फोल्डर जमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बसपा की बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन विस्तार और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष कविराज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न समितियों द्वारा संगठनात्मक समीक्षा की गई। सभी बूथ कमेटियों के फोल्डर 9 अगस्त 2026 तक जमा करने का निर्देश दिया गया।

2027 मिशन में जुटी बसपा, 9 अगस्त तक होंगे बूथ कमेटियों के फोल्डर जमा

बसपा की जिला स्तरीय बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन विस्तार और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।गुरूवार को पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष कविराज की अध्यक्षता एवं विधानसभा प्रभारी ब्रह्मपाल सिंह के संचालन में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद नगीना एवं मुरादाबाद-बरेली मंडल के मुख्य प्रभारी गिरीश चंद्र जाटव, मुख्य मंडल प्रभारी जाफर मलिक, पूर्व मंत्री धनीराम सिंह तथा भाईचारा कमेटी (मुस्लिम समाज) के मुख्य मंडल प्रभारी नाजिम अहमद अल्वी ने जिले की आठों विधानसभा क्षेत्रों की संगठनात्मक समीक्षा की।मुख्य मंडल प्रभारी जाफर मलिक ने कहा कि 9 अगस्त 2026 तक सभी बूथ कमेटियों के फोल्डर तैयार कर जमा कर दिए जाएं।

उन्होंने कहा कि पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।बैठक में नरेंद्र कुमार रवि, सुरेंद्र सिंह, वीपी सिंह, नंदराम प्रजापति, दिलीप कुमार उर्फ पिंटू, अखिलेश कुमार हितैषी, जितेंद्र सागर, धर्मपाल सिंह, समर सिंह एड. मुंशी सददीक, बिजेंद्र कश्यप, पवन गौतम, ज्ञानचंद प्रजापति, संजय सागर, जसवंत सिंह आदि मौजूद रहे।

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