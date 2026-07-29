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बसपा ने गुड्डन को बनाया अकबरपुर-रनियां से प्रत्याशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर देहात में आयोजित बसपा के सम्मेलन में जितेन्द्र सिंह गुडड्न को विधानसभा का प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया गया। समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बसपा के कोआर्डीनेटर नौशाद अली ने समाजवादी पार्टी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और बहन मायावती के शासन के विकास की याद दिलाई।

बसपा ने गुड्डन को बनाया अकबरपुर-रनियां से प्रत्याशी
बसपा ने गुड्डन को बनाया अकबरपुर-रनियां से प्रत्याशी

कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर-रनियां विधानसभा स्तरीय बसपा के सम्मेलन में बुधवार को मुख्य मंडल प्रभारी कानपुर-चित्रकूट ने अकबरपुर के पूर्व चेयरमैन जितेन्द्र सिंह गुडड्न को विधानसभा का प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया। उत्साहित समर्थकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अकबरपुर रनियां विधानसभा का बसपा का सम्मेलन बुधवार को अकबरपुर के सिंह लॉन में आयोजित हुआ। यहां कार्यक्रम से पहले बसपा कोआर्डीनेटर नौशाद अली का रायपुर पुल पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वहां से सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ अकबरपुर पहुंचे। यहां मौजूद समर्थकों और बसपा कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच नौशाद अली ने बहन मायावती के निर्देश पर अकबरपुर रनियां से जितेन्द्र सिंह गुड्डन को बसपा का प्रत्याशी बनाने की घोषणा की।

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उन्होंने कहाकि सपा और भाजपा मिलीभगत किये हैं। धर्म के आधार पर समाज का बटवारा करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बसपा सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। लोगों को एक बार फिर से बहन मायावती का वह शासन याद आ रहा है जिसमें सर्व समाज को सम्मान देते हुए बहन जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर अग्रसर किया था। उन्होनें कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया था। कार्यक्रम में जुटी भीड़ से उत्साहित जितेन्द्र सिंह गुडडन ने कहाकि अकबरपुर रनियां की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिये लोग खुद आगे आ रहे हैं। कार्यक्रम में आगरा मंडल के प्रभारी सूरज सिंह जाटव, कानपुर मंडल प्रभारी अनिल पाल, जितेन्द्र संखवार, बसपा जिलाध्यक्ष जवाहर लाल संखवार, जिला पंचायत सदस्य बउवा त्रिवेदी, चेयरमैन दीपाली सिंह, जुनैद खान, प्रमोद मिश्र, अशोक मिश्र, अभिषेक मिश्र,डान टेलर आदि रहे।

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