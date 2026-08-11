बीएसएनएल टेंडर में अनियमितता का आरोप, जांच और भुगतान रोकने की मांग
समाजसेवी अजितेश उज्जैन ने बीएसएनएल के व्यावसायिक वाहनों के टेंडर में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार एएस सोल्यूशन ने पुराने वाहनों का उपयोग किया, मीटर में गड़बड़ी की और चालकों की उम्र 60 से अधिक है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की।
बीएसएनएल के व्यावसायिक वाहनों के टेंडर में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए समाजसेवी अजितेश उज्जैन ने मुख्य महाप्रबंधक को शिकायत सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने टेंडर संख्या जीईएम/2025/बी/6751151 के तहत ठेकेदार एएस सोल्यूशन पर पुराने वाहनों का इस्तेमाल, नंबर प्लेट में गड़बड़ी और मीटर से छेड़छाड़ कर अधिक किलोमीटर दर्शाने का आरोप लगाया है। शिकायत में कुछ चालकों की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने, ईपीएफ और ईएसआईसी में कथित अनियमितता तथा चालकों को निर्धारित मानदेय नहीं देने की बात भी कही गई है। उज्जैन का आरोप है कि करीब 1200 किलोमीटर चलने वाले वाहनों की रीडिंग 2000 किलोमीटर से अधिक दिखाकर बिल पास कराया जा रहा है।
उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर भुगतान तत्काल रोकने और दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।
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