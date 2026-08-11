Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीएसएनएल टेंडर में अनियमितता का आरोप, जांच और भुगतान रोकने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

समाजसेवी अजितेश उज्जैन ने बीएसएनएल के व्यावसायिक वाहनों के टेंडर में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार एएस सोल्यूशन ने पुराने वाहनों का उपयोग किया, मीटर में गड़बड़ी की और चालकों की उम्र 60 से अधिक है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की।

बीएसएनएल टेंडर में अनियमितता का आरोप, जांच और भुगतान रोकने की मांग

बीएसएनएल के व्यावसायिक वाहनों के टेंडर में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए समाजसेवी अजितेश उज्जैन ने मुख्य महाप्रबंधक को शिकायत सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने टेंडर संख्या जीईएम/2025/बी/6751151 के तहत ठेकेदार एएस सोल्यूशन पर पुराने वाहनों का इस्तेमाल, नंबर प्लेट में गड़बड़ी और मीटर से छेड़छाड़ कर अधिक किलोमीटर दर्शाने का आरोप लगाया है। शिकायत में कुछ चालकों की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने, ईपीएफ और ईएसआईसी में कथित अनियमितता तथा चालकों को निर्धारित मानदेय नहीं देने की बात भी कही गई है। उज्जैन का आरोप है कि करीब 1200 किलोमीटर चलने वाले वाहनों की रीडिंग 2000 किलोमीटर से अधिक दिखाकर बिल पास कराया जा रहा है।

उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर भुगतान तत्काल रोकने और दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BSNL Jamshedpur News Jamshedpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।