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बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना चौथे दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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बीएसएनएल में प्रस्तावित संगठनात्मक पुनर्गठन के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी है। ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ बीएसएनएल (एयूएबी) ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और पुनर्गठन को वापस लेने की मांग की। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निर्णय वापस नहीं लिया जाता।

बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना चौथे दिन भी जारी

बीएसएनएल में प्रस्तावित संगठनात्मक पुनर्गठन के विरोध में अधिकारियों और कर्मचारियों का धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ बीएसएनएल (एयूएबी) के आह्वान पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और पुनर्गठन का फैसला वापस लेने की मांग उठाई। एआईएसईटीओए के जिला सचिव मनीष कुमार ने कहा कि जब तक संगठनात्मक पुनर्गठन का फैसला वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन का यह निर्णय कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है और इससे कार्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर विनय कुमार, निर्देश कुमार, रविंद्र सागर आदि मौजूद थे।

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