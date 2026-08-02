बीएसएनएल बिजनौर में नई ओएलटी शुरू, एफटीटीएच सेवा होगी बेहतर

बीएसएनएल कार्यालय, बिजनौर में नई ओएलटी (ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल) का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन प्रचालन क्षेत्र प्रमुख ललित मोहन सिंह ने किया। नई ओएलटी टेलीफोन इंफ्रा प्रोवाइडर फाइबर पल्स नेटवर्क द्वारा स्थापित की गई है। बीएसएनएल अधिकारियों के अनुसार नई ओएलटी के शुरू होने से बिजनौर शहर के उपभोक्ताओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) ब्रॉडबैंड सेवा मिलेगी। साथ ही नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर नेटवर्क और तेज इंटरनेट सुविधा का लाभ मिलेगा। बीएसएनएल अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं को आधुनिक और बेहतर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना बीएसएनएल की प्राथमिकता हैइस अवसर पर बीएसएनएल के काशिफ जमील, प्रशांत वर्मा, मनीत कुमार, वरुण कुमार और निपेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।