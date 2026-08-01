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बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी में बीएसएनएल कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए चलाए जा रहे धरने को पांचवें दिन स्थगित कर दिया। प्रबंधन ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद धरना बंद करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे।

बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना स्थगित

हल्द्वानी, संवाददाता। बीएसएनएल कर्मचारियों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर चलाया जा रहा धरना शनिवार को पांचवें दिन स्थगित कर दिया गया। कर्मचारी पिछले कई दिनों से पुनर्गठन समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बीएसएनएल के महाप्रबंधक राम सिंह गौड़ ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों के संबंध में प्रस्ताव देहरादून मुख्यालय भेज दिया गया है। उच्च अधिकारियों की ओर से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसी आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने फिलहाल धरना स्थगित करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि तय समय के भीतर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर धरना-प्रदर्शन फिर से शुरू किया जाएगा।

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