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वेतन संशोधन को लेकर बीएसएनएल कर्मियों ने किया प्रदर्शन

By Ajay Kumar Pandey
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में बीएसएनएल के कर्मचारियों ने शुक्रवार को लंच ऑवर में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तीसरे वेतन संशोधन, समय पर आईडीए लागू करने और सेवा शर्तों में समानता की मांग को लेकर था। कर्मचारियों ने भेदभाव समाप्त करने और संगठनात्मक पुनर्गठन के प्रस्ताव को रद्द करने की अपील की।

वेतन संशोधन को लेकर बीएसएनएल कर्मियों ने किया प्रदर्शन

मुजफ्फरपुर, वसं। बिहार दूरसंचार सर्किल के मुजफ्फरपुर सहित सभी बिजनेस एरिया एवं दूरसंचार कार्यालयों के कर्मियों ने शुक्रवार को लंच ऑवर में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल (एयूएबी) के आह्वान पर किया गया। इसमें कर्मचारियों ने तीसरे वेतन संशोधन, समय पर आईडीए लागू करने, सेवा शर्तों में समानता और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की मांग की।इस दौरान कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को बंद करने और संगठनात्मक पुनर्गठन के प्रस्ताव को समाप्त करने की मांग को भी उठाया गया। कंपनीबाग स्थित बीएसएनएल कार्यालय परिसर में हुई सभा में एनएफटीई के जिला सचिव एनके सिंह ने कहा कि बीएसएनएल देश की सामरिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण दूरसंचार कंपनी है।

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इसके बावजूद कर्मचारियों को अन्य केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना में समान सुविधाओं एवं समयबद्ध वेतन संशोधन से वंचित रखा गया है। कहा कि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर एयूएबी के बैनर तले आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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