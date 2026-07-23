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बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना जारी है। कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2017 से वेतन संशोधन, तीसरे पीआरसी में 'अफोर्डेबिलिटी क्लॉज़' से छूट और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन रद्द करने की मांग की है। धरने में कई नेता और कर्मचारी शामिल हुए हैं।

बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना जारी

देहरादून। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन, एआईबीडीपीए और सीसीडब्ल्यू की केंद्रीय को-ऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर परिमंडल कार्यालय पटेल नगर में बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2017 से वेतन संशोधन की मंजूरी देने, तीसरे पीआरसी में 'अफोर्डेबिलिटी क्लॉज़' से छूट देने और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को रद्द करने की मांग की है। धरने में जेपी कोठारी, केएस सौन, देवेंद्र सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे।

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