मांगें नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करेंगे बीएसएनएल कर्मचारी
बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना पेटलनगर कार्यालय में तीसरे दिन जारी है। कर्मचारियों ने संबंधित मांगों के निपटारे में देरी होने पर बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। उनकी मांगों में संगठनात्मक पुनर्गठन वापस लेना और वेतन संशोधन को मंजूरी देना शामिल है।
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। बीएसएनएल कर्मचारियों का धरना पेटलनगर कार्यालय परिसर में तीसरे दिन भी जा रहा। कर्मचारियों ने जल्द मांगों का निराकरण नहीं होने पर बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल उत्तराखंड सर्किल के बैनर तले तीन दिवसीय धरने के अंतिम दिन कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। कर्मचारियों ने उत्तराखंड में लागू संगठनात्मक पुनर्गठन के पायलट प्रोजेक्ट को वापस लेने, 1 जनवरी 2017 से तीसरे पीआरसी व वेतन संशोधन को मंजूरी देने और लंबित एचआर मुद्दों के समाधान की मांग की है। यूनियनों का आरोप है कि इस पुनर्गठन से कर्मचारियों को हटाने की साजिश हो रही है, जिससे बीएसएनएल सेवाओं पर असर पड़ेगा और निजी कंपनियों को फायदा होगा।
मांगों पर ध्यान न देने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर अरविंद धीमान, भानु प्रताप सिंह बिष्ट, देवेन्द्र सिंह बिष्ट, नितिन और नवीन, अरविंद धीमान, भानु प्रताप सिंह बिष्ट, जतिन दरियाल, सेवाराम आदि मौजूद रहे।
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