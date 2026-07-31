बीएसएनएल कर्मियों ने कार्यबहिष्कार कर प्रदर्शन किया
बीएसएनएल के कर्मचारियों ने संगठनात्मक पुनर्गठन सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पुनर्गठन नीति के तहत सुनियोजित तरीके से कर्मचारियों को हटाने के प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने एचआरए, बिना प्रमोशन और ठहराव जैसी समस्याओं के समाधान की मांग की।
कमल पंत, अल्मोड़ा। संगठनात्मक पुनर्गठन समेत अन्य समस्याओं को लेकर बीएसएनएल कर्मियों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन के तहत शुक्रवार को कर्मचारियों ने कार्यबहिष्कार के साथ में कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान विभाग के लगभग सभी काम प्रभावित हुए। आल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल-उत्तराखंड सर्किल के आह्वान पर कर्मचारियों ने कार्यबहिष्कार शुरू किया है। शुक्रवार को कर्मचारियों ने अक्रोश जताते हुए कहा कि पुनर्गठन नीति के तहत बीएसएनएल कर्मचारियों को सुनियोजित तरीके से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया जारी रही तो इसका असर बीएसएनएल के संचालन पर भी पड़ेगा।कर्मियों
ने संगठनात्मक पुनर्गठन के पायलट प्रोजेक्ट को पूरी तरह वापस लेने, क्षमता संबंधी शर्त में ढील देने, पायलट प्रोजेक्ट लागू करने से पहले प्रमोशन व कैरियर में आगे बढ़ने और ठहराव जैसे मुद्दों के समाधान, 20 प्रतिशत एचआरए, दूरदराज के इलाकों में तैनाती के लिए विशेष भत्ते बढ़ाने, लंबित भत्तों का अविलम्ब निस्तारण आदि की मांग की। वहीं, कर्मियों के कार्यबहिष्कार से टावर मेंटेनेंस, कार्यालय संबंधी व अन्य कार्य प्रभावित रहे। यहां हरीश तिवारी, एसएन रावत, नितिन उप्रेती, रवि सिरौला, कौशल जोशी, मनीष पंत, देवेंद्र सिंह परिहार आदि थे।
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