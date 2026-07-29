बीएसएनएल की तबादला योजना के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन

हल्द्वानी, संवाददाता। उत्तराखंड में बीएसएनएल की प्रस्तावित तबादला योजना के विरोध में कर्मचारियों और अधिकारियों का विरोध तेज हो गया है। सुभाष नगर स्थित बीएसएनएल मुख्यालय में तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बीएसएनएल की सभी यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के करीब 98 प्रतिशत यानी 570 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 520 अधिकारियों और कर्मचारियों को शहरी क्षेत्रों से हटाकर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर तैनात करने की तैयारी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को अव्यावहारिक बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के स्थानांतरण से बीएसएनएल की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी और उपभोक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धरना दे रहे कर्मचारियों ने प्रबंधन के फैसले पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि इस तरह के कदम सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी को कमजोर करने वाले हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रस्तावित योजना को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जाएगा। धरने में जनरल सेक्रेटरी मनोज सिंह, जिला सचिव राजेश रावत, शंकर गुंजियाल, सर्वेश चौहान, अनूप गोस्वामी, धीरेंद्र सिंह, देवेंद्र कुमार, नरेंद्र बिष्ट सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। संयुक्त मंच ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंधन को जल्द सकारात्मक कदम उठाने होंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आदोंलन को तेज किया जाएगा.