बीएसएनएल की तबादला योजना के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन
98फीसदी स्टाफ को शहरों से ब्लॉक-पंचायत भेजने की योजना बीएसएनएल मुख्यालय में दूसरे दिन
हल्द्वानी, संवाददाता। उत्तराखंड में बीएसएनएल की प्रस्तावित तबादला योजना के विरोध में कर्मचारियों और अधिकारियों का विरोध तेज हो गया है। सुभाष नगर स्थित बीएसएनएल मुख्यालय में तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बीएसएनएल की सभी यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के करीब 98 प्रतिशत यानी 570 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 520 अधिकारियों और कर्मचारियों को शहरी क्षेत्रों से हटाकर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर तैनात करने की तैयारी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को अव्यावहारिक बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के स्थानांतरण से बीएसएनएल की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी और उपभोक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धरना दे रहे कर्मचारियों ने प्रबंधन के फैसले पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि इस तरह के कदम सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी को कमजोर करने वाले हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रस्तावित योजना को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जाएगा। धरने में जनरल सेक्रेटरी मनोज सिंह, जिला सचिव राजेश रावत, शंकर गुंजियाल, सर्वेश चौहान, अनूप गोस्वामी, धीरेंद्र सिंह, देवेंद्र कुमार, नरेंद्र बिष्ट सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। संयुक्त मंच ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंधन को जल्द सकारात्मक कदम उठाने होंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आदोंलन को तेज किया जाएगा.
तबादले से प्रभावित हो सकती हैं ये सेवाएं
प्रदर्शनकारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में कर्मचारियों के शहरी क्षेत्रों से हटने से उपभोक्ता सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, मोबाइल नेटवर्क और फाइबर से जुड़ी सेवाओं के रखरखाव में परेशानी आने की आशंका जताई गई है।
शिकायतों के समाधान और तकनीकी समस्याओं के निपटारे में देरी होने का दावा किया गया है।
शहरों में नेटवर्क संचालन और आपात सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें
प्रस्तावित तबादला आदेश को तत्काल वापस लिया जाए।
कर्मचारियों के स्थानांतरण से जुड़े फैसले पर दोबारा विचार किया जाए।
लंबित वेतन संशोधन जल्द लागू किया जाए।
कर्मचारी संगठनों से चर्चा के बाद ही नीतिगत निर्णय लिए जाएं।
बीएसएनएल को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें