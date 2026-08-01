मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों ने किया
कटिहार निज संवाददाता बीएसएनएल के सभी यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। एनएफटीई के जिला सचिव रामनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सीजीएम उत्तराखंड द्वारा दिए गए आश्वासन का पालन नहीं किये जाने से जायज मांगे जस की तस है। बताया कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिए जाने से नियमित कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। पदोन्नति स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता का अभाव है। बकाया वेतन एवं भतों के भुगतान में अनावश्यक देरी की जाती है। बीएसएनएल के निजीकरण के प्रयास का विरोध कर्मचारियों ने जताया। धरना प्रदर्शन में अध्यक्ष महेश कुमार, इमप्लाइज यूनियन के जिला सचिव अनिल कुमार, एग्जीक्यूटिव संगठन के पदाधिकारी प्रमोद मंडल, नवीन रंजन,बीएसएनएल कर्मचारी संघ के कविता कुमारी, अरुणा देवी, सम्पा दास, भगवान मंडल, अमर सिंह, शांति देवी, राजेश कुमार, प्रमोद कुमार साह, सिकंदर अली, रंजन कुमार आदि उपस्थित थे।
वक्ताओं ने सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें