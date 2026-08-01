मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

कटिहार निज संवाददाता बीएसएनएल के सभी यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। एनएफटीई के जिला सचिव रामनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सीजीएम उत्तराखंड द्वारा दिए गए आश्वासन का पालन नहीं किये जाने से जायज मांगे जस की तस है। बताया कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिए जाने से नियमित कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। पदोन्नति स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता का अभाव है। बकाया वेतन एवं भतों के भुगतान में अनावश्यक देरी की जाती है। बीएसएनएल के निजीकरण के प्रयास का विरोध कर्मचारियों ने जताया। धरना प्रदर्शन में अध्यक्ष महेश कुमार, इमप्लाइज यूनियन के जिला सचिव अनिल कुमार, एग्जीक्यूटिव संगठन के पदाधिकारी प्रमोद मंडल, नवीन रंजन,बीएसएनएल कर्मचारी संघ के कविता कुमारी, अरुणा देवी, सम्पा दास, भगवान मंडल, अमर सिंह, शांति देवी, राजेश कुमार, प्रमोद कुमार साह, सिकंदर अली, रंजन कुमार आदि उपस्थित थे।