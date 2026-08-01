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बीएसएनएल कर्मचारियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी में बीएसएनएल कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी प्रबंधन के प्रस्तावित पुनर्गठन के खिलाफ हैं, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरण होगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे भूख हड़ताल करेंगे।

बीएसएनएल कर्मचारियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी

हल्द्वानी। बीएसएनएल के प्रस्तावित पुनर्गठन के विरोध में सुभाष नगर स्थित मुख्यालय में कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार चौथे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगले चरण में कर्मचारी भूख हड़ताल शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले आयोजित धरने में कर्मचारियों ने प्रबंधन के फैसले को कर्मचारी और कंपनी दोनों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि प्रस्तावित पुनर्गठन के तहत बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण इकाइयों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

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इससे शहरों में तकनीकी और परिचालन कार्यों के लिए कर्मचारियों की कमी हो जाएगी, जिसका सीधा असर बीएसएनएल की सेवाओं पर पड़ेगा। धरने में जनरल सेक्रेट्री मनोज सिंह, जिला सचिव राजेश रावत, शंकर गुंज्याल, सर्वेश चौहान, अनूप गोस्वामी, धीरेंद्र सिंह, देवेंद्र कुमार, नरेंद्र बिष्ट, राजेश मुरारी, जीएस कार्की, बीके मेहता आदि रहे।

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